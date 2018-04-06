Выдан ордер на арест экс-президента Бразилии

Федеральный судья Бразилии Сержиу Моро выдал ордер на арест экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, ранее признанного виновным по делу о коррупции. Судья потребовал, чтобы бывший глава государства добровольно сдался полиции до 17:00 по местному времени 6 апреля

Ранее Федеральный верховный суд Бразилии разрешил поместить Лулу да Силву в тюрьму для исполнения обвинительного вердикта по делу о коррупции, хотя экс-президент настаивал на своем праве оставаться на свободе до тех пор, пока не будут рассмотрены его апелляции.

Как сообщалось, в конце января текущего года бывший глава государства был приговорен к 12 годам и одному месяцу лишения свободы. В соответствии с бразильским законодательством, осужденный за коррупцию судом второй инстанции теряет право занимать выборные должности. При этом Лула да Сильва, несмотря на многочисленные обвинения, остается фаворитом президентских выборов, которые пройдут в Бразилии в октябре.