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6 апреля 201801:18

Выдан ордер на арест экс-президента Бразилии

Global Look Press

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Федеральный судья Бразилии Сержиу Моро выдал ордер на арест экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, ранее признанного виновным по делу о коррупции. Судья потребовал, чтобы бывший глава государства добровольно сдался полиции до 17:00 по местному времени 6 апреля

Ранее Федеральный верховный суд Бразилии разрешил поместить Лулу да Силву в тюрьму для исполнения обвинительного вердикта по делу о коррупции, хотя экс-президент настаивал на своем праве оставаться на свободе до тех пор, пока не будут рассмотрены его апелляции.

 

Как сообщалось, в конце января текущего года бывший глава государства был приговорен к 12 годам и одному месяцу лишения свободы. В соответствии с бразильским законодательством, осужденный за коррупцию судом второй инстанции теряет право занимать выборные должности. При этом Лула да Сильва, несмотря на многочисленные обвинения, остается фаворитом президентских выборов, которые пройдут в Бразилии в октябре.

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