"Транснефть" запустила трубопровод "Юг" от Волгоградского НПЗ до порта Новороссийск

Новая магистраль предназначена для экспорта дизельного топлива класса Евро-5 с черноморского побережья в страны Европы. До конца этого года его мощность составит 4 миллиона тонн в год. Затем, после включения новых участков, вырастет до 11, сообщает телеканал "Россия 24". Хотя эксперты не исключают, что на выходе объем поставки может оказаться еще больше.

"Это очень серьезный фактор и для мирового и, тем более, для европейского рынка. От общего экспорта нефтепродуктов это где-то 6-7% от экспорта из России. Это большая величина, и это такой проект стратегического плана", — отметил Рустам Танкаев, член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП РФ. "Этот проект может позволит улучшить обеспечение наших регионов, которые расположены на Черноморском побережье, ну и в первую очередь, конечно, Крыма", — заключил ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России.

Как отмечают в компании, запуск проекта даст нефтяным компаниям возможность оптимизировать свою логистику и заменить дорогостоящую перевозку железной дорогой на более экономный трубопроводный транспорт. Кроме того, неподключенные к магистральной сети НПЗ смогут сдавать на экспорт свою продукцию через новый пункт приема на железнодорожной станции Тингута в Волгоградской области.

"Мы предоставляем такую возможность заводам юга России подключиться, то есть, НПЗ, которые сейчас по ж/д экспортируют свое топливо. Правда, им до этого надо модернизироваться, потому что они пока не перешли на продукцию высокого качества", — пояснил Игорь Демин, начальник управления общественных коммуникаций ОАО АК "Транснефть".