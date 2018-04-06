Российская сборная уступила шведам на чемпионате мира по керлингу

В Лас-Вегасе продолжается чемпионат мира по керлингу среди мужских сборных. Сборная России проиграла сборной Швеции с результатом 3:7.

Сборная России, за которую играли Алексей Тимофеев (скип), Сергей Глухов (вице-скип), Артур Ражабов и Евгений Климов, не справилась со сборной Швеции. Наша команда проиграла с результатом 3:7.

После девяти туров у сборной России пять побед и четыре поражения. Наша команда занимает пятое место. Следующий матч на турнире россияне проведут с шотландцами.