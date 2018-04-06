Станиславу Любшину – 85

В пятницу, 6 апреля, Станиславу Любшину, одному из лучших российских актеров театра и кино, Народному артисту России исполняется 85 лет. Несмотря на то, что шумных торжеств не планируется, старинная актерская традиция — отмечать юбилей на публике — будет соблюдена.

В МХТ имени Чехова, где Станислав Любшин служит уже без малого 40 лет, пояснили, что юбилейного вечера Станислав Андреевич отказался наотрез. Театр поздравит актера 14 апреля, когда состоится премьерный показ спектакля "Игра в "Городки", в котором участвует юбиляр.

Станислав Любшин родился он в подмосковной деревне Владыкино, его отец был агрономом, мама работала на скотном дворе, напоминает ТАСС. После школы Станислав учился в техникуме, служил в армии. В 1959 году Любшин окончил Щепкинское училище и получил приглашение сразу в 27 театров. Актер служил в "Современнике", Театре на Таганке, Театре имени Ермоловой, Театре на Малой Бронной, а с 1980 года – в Московском Художественном театре имени Чехова.

Кинематографическая судьба Любшина также сложилась Удачно: он снялся в более чем 100 фильмах, в том числе, в таких известных, как "Застава Ильича", "Щит и меч", "Альпийская баллада", Пять вечеров", "Не стреляйте в белых лебедей", "Кин-дза-дза", "Вечный муж", "Дым", "Кадриль", "Черный монах". Также Станислав Любшиз сняд два фильма как режиссер — "Три года" по Антону Чехову и "Позови меня в даль светлую" по Василию Шукшину. Работа актера отмечена многими творческими премиями, он награжден орденом Почета и орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.