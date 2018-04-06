В Мали атакована база миротворцев: 2 погибших, 10 раненых

В результате минометного обстрела лагеря Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) убиты не менее двух миротворцев, еще 10 получили ранения.

После нападения МИНУСМА организовала немедленную медицинскую эвакуацию и усилила безопасность лагеря, передает ТАСС. Временно исполняющий обязанности главы МИНУСМА Коэн Давидсе напомнил, что атаки, направленные против миротворческих сил ООН, являются, согласно международному праву, военными преступлениями, и их исполнители должны быть арестованы и преследоваться по закону. Также он самым решительным образом осудил атаку и принес соболезнования членам семей и близким погибших.

Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок разгорелся в начале 2012 года. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи. Принимая во внимание сохраняющуюся террористическую угрозу, осенью 2017 года правительство Мали продлило на год режим чрезвычайного положения.