"Химки" проиграли "Барселоне" и сыграют с ЦСКА в четвертьфинале

Близится к завершению групповой этап баскетбольной Евролиги. Определились все участники четвертьфиналов. В их число попали оба российских клуба – московский ЦСКА и подмосковный "Химки".

"Химки" завершали групповой этап гостевой встречей с "Барселоной". Проиграв первую четверть 18:31, химчане оставшееся время догоняли испанский клуб – 27:23, 31:18, 16:14, но так и не смогли отыграться. "Барселона" выиграла с преимуществом в четыре очка 86:82. Самым результативным составе "Химок" стал Энтони Гил, набравший 21 очко.

"Химки" завершили групповой этап на восьмом месте и в 1/4 финала сыграют с победителем – ЦСКА. Четвертьфинальные серии до трех побед пройдут с 17 апреля по 1 мая. Победители выступят в "Финале четырех", который состоится в Белграде 18-20 мая.