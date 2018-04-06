Домашние питомцы Скрипалей не пережили разлуки с хозяевами

Приживавшие в доме Сергея Скипаля в британском Солсбери две морские свинки в отсутствие хозяев погибли от обезвоживания, а один из двух котов был найден в стрессовом состоянии и усыплен.

Накануне вечером российское посольство официально обратилось в МИД Великобритании с просьбой предоставить информацию о состоянии домашних животных Сергея Скрипаля – двух кошек и двух морских свинок. Российские дипломаты настаивают, что данные о судьбе животных важны в контексте продолжающегося расследования: для понимания того, что на самом деле произошло с Сергеем и Юлией Скрипаль, важно знать, пострадали ли от отравления животные, сообщает РИА Новости.

После того, как Сергей и Юлия Скрипаль были найдены в бессознательном состоянии, ветеринары несколько дней не имели доступа в их дом. Когда они смогли войти, морские свинки уже погибли, поскольку их никто не поил, а черный персидский кот был найден в состоянии стресса. Животное отвезли в химическую лабораторию Портон-Даун для проверки, но животное так пострадало, что было принято решение его усыпить. Останки всех трех животных кремировали из опасений, что они могли быть заражены отравляющим веществом. Ранее племянница Сергея Скрипаля Виктория сообщила, что соседи видели одного из котов убегающим из дома.

Как сообщалось, отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.