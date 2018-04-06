НХЛ. Кузнецов и Овечкин не спасли "Вашингтон" от домашнего поражения

Близится к завершению регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. "Нэшвилл Предаторз" обыграл в гостях "Вашингтон Кэпиталз" 4:3 и упрочил лидерство.

"Нешвилл Предаторз" сделал очередной шаг к выигрышу регулярного чемпионата, обыграв в гостях прошлогоднего чемпиона "Вашингтон Кэпиталз". У столичного клуба две шайбы забросил Евгений Кузнецов, который сделал голевую передачу Александру Овечкину. Однако усилий российских легионеров оказалось недостаточно.

Обладатель Кубка Стэнли "Питсбург Пингвинз" в гостях победил "Коламбус Блю Джекетс" 5:4. Основное время завершилось вничью 4:4, а победную шайбу "пингвины" забросили в начале дополнительного периода. У победителей голевая передача на счету Евгения Малкина. Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин сделал два голевых паса. Его одноклубник Сергей Бобровский пропустил пять шайб, но отразил при этом 38 бросков.

"Филадельфия Флайерз" дома была сильнее "Каролины Харрикейнз" 4:3. В составе победителей отличился Иван Проворов, забросивший свою 16 шайбу. Нападающий "Каролины" Валентин Зыков сделал результативный пас. "Нью-Йорк Айлендерс" обыграл соседей из "Нью-Йорк Рейнджерс" 2:1. "Нью-Джерси Дэвилз" с таким же счетом дома победил "Торонто Мэйпл Ливз". "Флорида Пантерз" на своей площадке была сильнее "Бостое=н Брюинз" 3:2. У победителей очко за точный пас заработал Евгений Дадонов. "Монреаль Канидиенс" в гостях обыграл "Детройт Ред Уинггз" 4:3.