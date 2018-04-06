NBC: новые персональные санкции против России подготовлены с помощью разведки США

Новые санкции против крупных российских бизнесменов готовились с участием американской разведки. Об этом со ссылкой на официальные источники сообщил телеканал NBC. Ряд американских изданий уверяет, что о новых ограничительных мерах будет объявлено уже в пятницу.

Телеканал "Россия 24" уточняет, что некоторые имена в санкционном списке будут "очень известны". Ограничительные меры могут затронуть от шести до десяти крупных российских предпринимателей. При этом, санкции будут иметь экономический характер.