Экономическая война между США и Китаем набирает обороты

Напряжение в экономических отношениях двух традиционных глобальных экономических партнеров – США и Китая, нарастают с каждым днем. Новый шаг американского президента – распоряжение подготовке очередного списка подпошлинных товаров – теперь уже на 100 миллиардов долларов.

Китай без обиняков заявляет, что это "серьезное нарушение принципов мировой торговли". Эксперты сходятся во мнении, что две страны находятся на пороге торговой войны, последствия которой угрожают нарушить экономические процессы во всем мире.

Пекин уже ответил Вашингтону повышением тарифов на ввоз американских товаров. Ограничения взаимной торговли стран распространяются уже не только на сталь, алюминий и сельхоз продукцию. Теперь затронуты, в частности, интересы авиастроительных корпораций и космической отрасли. Обе стороны инициируют разбирательства ВТО, сообщает телеканал "Россия 24".