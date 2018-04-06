Ситуация в Восточной Гуте постепенно нормализируется

За прошедшие сутки российский центр по примирению сторон доставил 130 тонн гуманитарных грузов для мирных жителей. Специалисты оказали медицинскую помощь почти 50-ти сирийцам. Продолжает работу коридор для желающих покинуть регион. За последние 24 часа им воспользовались более шестисот боевиков и членов их семей. Все больше гражданских лиц возвращаются обратно, сообщает телеканал "Россия 24".