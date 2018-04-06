Полусонная медведица очаровала пользователей Сети

Эта медведица позволяет себе то, о чем мечтают тысячи людей: уже две недели она медленно просыпается, но никак не может сделать это окончательно, и поэтому не вылезает из своего дупла.

Для черных медведей спячка в дупле, а не в берлоге – обычное дело. В американском штате Монтана за безмятежным животным беспрерывно наблюдают через веб-камеру интернет-пользователи. Медведица либо томно смотрит вдаль, либо погружается в сон, грея лапы на солнце, сообщает телеканал "Россия 24". Спускаться на землю к пробудившимся сородичам она явно не спешит.