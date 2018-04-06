Сеул и Пхеньян планируют установить прямую связь лидеров государств

На этой неделе Республика Корея и КНДР обсудят техническую возможность установления прямой линии телефонной связи между лидерами двух стран.

Рабочие переговоры сторон с целью создания так называемой "горячей линии" пройдут на межкорейской границе в субботу, 7 апреля, передает ТАСС. Представитель администрации президента Южной Кореи подчеркнул, что создание прямого канала связи будет содействовать частым консультациям Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина.

Накануне делегация Республики Корея встретилась в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В ходе переговоров была достигнута договоренность о проведении саммита лидеров Северной и Южной Корей. Кроме того, Север выразил готовность провести аналогичную встречу с президентом США Дональдом Трампом.