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6 апреля 201807:04

Конор Макгрегор находится под стражей в полицейском участке

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Известный боец смешанного стиля Конор Макгрегор был арестован в Нью-Йорке за свою выходку. Накануне ирландец атаковал автобус, в котором ехали Хабиб Нурмагомедов и еще несколько бойцов.

Макгрегор устроил нападение на автобус и бросил в него тележкой. В результате было разбито стекло. Майкл Кьеза и Рэй Борг были травмированы осколками и не смогут принять участие в турнире по смешанным единоборствам. Полиция Нью-Йорка получила ордер на арест Макгрегора, и вскоре Конор был задержан и помещен за решетку.

7 апреля в Нью-Йорке пройдет турнир по смешанным единоборствам. В главном бою встретятся российский боец Хабиб Нурмагомедов и американец Макс Холлуэй. Имено желанием разобраться с Нурмагомедовым объяснил свою выходку Конор Макгрегор.

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