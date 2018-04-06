Тренер "Арсенала" Венгер: ЦСКА сыграл непривычно для нас

Французский наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер после домашнего матча 1/4 финала Лиги Европы против московского ЦСКА (4:1) отдал должное соперникам. По его словам, не все соперники "канониров" по премьер-лиге осмеливаются играть в гостях атакующе, как армейцы.

"ЦСКА – хорошая команда, с хорошим уровнем техники, — цитирует Венгера официальный сайт УЕФА. – Они быстро выходили в атаку и создавали нам проблемы, особенно, в первом тайме. Они очень мобильны, грамотно работают с мячом и играют в очень атакующем стиле. Мы к такому не привыкли: команды приезжают сюда и играют на своей половине поля. ЦСКА же рисковал, и это было неприятно".

"ЦСКА очень хорошо выходил в атаку, шел вперед, когда мы теряли мяч. Они пользовались нашими ошибками при выходе в атаку. Первый там получился ярким, с большими скоростями, но неприятным для нас", — отметил тренер "Арсенала".

"При этом мы забили несколько красивых мячей, — говорит французский специалист. – После перерыва при счете 4:1 нашей задачей было не пропустить больше и забить еще. С первой задачей мы справились, со второй – нет".

"Мы понимаем, что еще ничего не решено. На ответный матч мы должны поехать с должной концентрацией и постараться выиграть. Нам не повезло с ответным голом ЦСКА, не этого мы хотели. Я хотел посмотреть, как мы на это отреагируем. И с "Миланом", и сегодня мы оказывались в неприятном положении, но находили выход", — заключил Венгер.