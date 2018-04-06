В семье Елены Исинбаевой растет сын Добрыня Никитич

Сына олимпийской чемпионки и рекордсменки мира по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой родители назвали Добрыней. Теперь младший отпрыск великой легкоатлетки и ее мужа, метателя копья Никиты Петинова, является двойным тезкой сказочного русского богатыря.

Исинбаева и Петинов крестили своего маленького сына и именно при крещении родители дали мальчику имя Добрыня: "Оказывается, быть мамой двоих детей не так уж просто, — написала Елена в социальной сети Instagram. – На себя практически не остается времени. Семьи, в которых три и более детей, вы — герои!"

По словам знаменитой спортсменки, она пытается расписание жизни сына привести в соответствие с режимом старшей 3-летней дочери Евы: "Пока слабо получается, но сегодня как раз такой день".