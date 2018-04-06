Дональд Трамп выбросил листок со своей скучной речью о налогах

Споры о налогах вывели из себя Дональда Трампа. Американский президент демонстративно выбросил бумагу с заготовленной скучной речью о налогах во время своего выступления в Западной Виргинии, сообщает телеканал "Россия 24". Он подбросил ее в воздух и демонстративно уклонился от падающего листка. А затем с улыбкой развел руки.

"Я должен был это сказать, это заняло бы пару минут, но какого черта, это довольно скучно. Я прочитал первый абзац и сказал себе: это скучно", — пояснил 45-й президент США.

На заседании обсуждали, как раз реформу налогообложения. И глава Белого дома решил говорить от себя, не по сценарию. Ведь одно из положений предусматривает существенное снижение налога на прибыль для американских корпораций: именно этого всегда добивался Трамп. А вот оппозиция была категорически против, заявляя: такой закон на руку только богатым!

После этого президент США перевел речь на проблемы нелегальной иммиграции. Этот вопрос был одним из основных тезисов предвыборной кампании 2016 года. Трамп обещал депортировать всех нелегальных мигрантов. В США нелегалов насчитывается около 15 миллионов.