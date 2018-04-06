Голевой покер Брауна принес победу "королям" из Лос-Анджелеса

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В Лос-Анджелесе местные "Кингз" принимали соперников из "Миннесоты Уайлд". Матч получился очень упорным и завершился победой хозяев со счетом 5:4. Четыре шайбы у победителей забросил Дастин Браун.

Американец Браун по-настоящему блистал в составе "королей", ему не просто удалось забить четыре гола: он открыл счет уже на 1-й минуте, а победный гол забил на 60-й! Во втором периоде Браун забросил еще две шайбы.