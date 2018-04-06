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Отравление Скрипаля 27 минут назад

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6 апреля 201809:27 Валентин Богданов

Лондон в Зазеркалье: сначала приговор, а потом обсуждение

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О деле Скрипалей говорили накануне члены Совета безопасности ООН. Российский постпред Василий Небензя обменялся с британской коллегой цитатами из Льюиса Кэрролла. Обвинения в адрес Москвы дипломат назвал театром абсурда.

Пытаясь обезоружить российского постпреда еще до начала заседания, глава британской миссии Карен Пирс, проходя в зал, сравнила нашу страну с профессором Мориарти, а свой МИД со Скотланд-Ярдом. Дескать, не с руки вести общее расследование с тем, кого уже назначили виновным. Почему сотрудники Форин-офиса больше похожи не на хитроумных Шерлоков Холмсов, а твердолобых инспекторов Лестрейдов, Василий Небензя объяснил коллеге на конкретном примере.

"Если это сверхмощное вещество было распылено в доме Скрипаля и на дверной ручке, а именно к этому склоняется следствие, как могли Сергей и Юля оставаться в нормальном состоянии еще несколько часов, когда сержант Ник Бейли сразу потерял сознание? Как они вообще смогли выжить после этого? Единственное объяснение — всем им был незамедлительно введен антидот. Чтобы сделать это, по единодушному мнению экспертов, образец именно такого же, а не просто схожего вещества, должен был находиться под рукой. В нескольких километрах от места покушения находится исследовательский центр Портон-Даун, известный своими разработками химического оружия", — напомнил Небензя.

 

Выражаясь языком детектива, о том, что в основе дела о покушении на Скрипалей может лежать и попытка чисто английского убийства, по сути, рассказал и глава того самого центра. Эксперты из Портон-Дауна так и не смогли установить происхождение вещества "Новичок", российский копирайт на который повесили как раз в Лондоне. И это лишь один из многих вопросов, на которые там не отвечают, путая следы.

"Среди нас, господин председатель, есть только одна страна, которая не следует нашей коллективной безопасности и международным институтам, оберегающим нас. Именно по этой причине, господин председатель, люди обвиняют Россию и предпринимают определенные меры против нее", — заявила постпред Великобритании при ООН Карен Пирс.

Впрочем, чтобы перетянуть на свою сторону максимальное число стран, в британском МИД не гнушаются и более низкими жанрами, чем повествования про убийц и сыщиков. В своих посольствах по всему миру английские дипломаты убеждали сомневающихся с помощью картинок. Их копии Василий Небензя захватил на заседание. "Вот эти комиксы выдаются за доказательную базу, в них опять-таки нет ничего, кроме "хайли лайкли". Надо полагать этот же "неопровержимый" документ Тереза Мей демонстрировала этот документ своим коллегам по Евросоюзу, многие из которых приняли это как убедительное свидетельство вины России. Посмотрите на этот позор. Мы его сейчас вам раздадим. Полемика с вот этими шестигранниками оскорбляет разум. Как же надо не уважать тех, кого вы убеждаете вот этим! А те, кого убеждают, они что, не понимают, что являются объектом зомбирования и участвуют вы коллективном психозе?" – заявил Небензя.

Напоминает кэрролловское Зазеркалье. Цитату из "Алисы в стране чудес", где Королева предлагает сначала вынести Валету приговор, а только потом совещаться, Василий Небензя коллегам, кстати, тоже привел, зачитав оригинал. Вот только скрывается за всем этим театром абсурда вполне зловещая реальность.

"Все происходящее убеждает нас в том, что было ясно с самого начала. Это скоординированная, хорошо заранее подготовленная компания. Она не случайна. Основная цель понятна — дискредитировать или даже делегитимизировать Россию. Обвинить ее в применении страшного негуманного оружия, в сокрытии арсеналов, в нарушении ОЗХО. Поставить под вопрос ее роль в урегулировании не только в Сирии, но и где бы то ни было. Политическую легитимность в принципе. Заодно дискредитировать нашу позицию по сирийскому химическому досье. В общем, сочетание полезного с приятным", — подчеркнул Небензя.

Собираются ли заниматься этим и впредь, покажет судьба подготовленного Россией документа. К этому заседанию наша страна подготовила проект совместного заявления для прессы от членов Совбеза по делу об отравлении Скрипалей. Вопрос его принятия Василий Небензя назвал тестом на искренность для Британии и ее союзников.

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