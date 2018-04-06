Крупный пожар в Нижнем Новгороде: горит склад

Склад деревообрабатывающего предприятия горит в Канавинском районе Нижнего Новгорода. В одноэтажном кирпичном здании на улице Вторчермета хранились материалы местного ДОКа.

Пожару присвоен третий ранг, сообщает РИА Новости. Угрозы жилым домам нет. На месте спасатели заняты локализацией огня. К тушению возгорания привлечены более сотни пожарных и 30 специализированных машин. Информация о пожаре поступила в МЧС по Нижегородской области 6 апреля в 7 часов 10 минут.