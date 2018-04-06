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6 апреля 201809:35

В Женской хоккейной лиге игроки устроили массовую драку
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Завершился регулярный чемпионат Женской хоккейной лиги и во время последнего матча сезона между красноярской "Бирюсой" и гостями из клуба "Арктик-Университет" из Ухты на площадке вспыхнула массовая драка. Участницы побоища получили 50 минут штрафного времени.

"Бирюса" одержала победу на домашнем льду со счетом 4:0, но это не помогло сибирячкам попасть в четверку лучших: хозяйки льда заняли 5-е место, а гостьи из Ухты – 6-е. Но за 3 секунды до окончания встречи на площадке произошла драка, которую с превеликим трудом удалось разнять судьям скандального матча.

 

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