В Женской хоккейной лиге игроки устроили массовую драку

Завершился регулярный чемпионат Женской хоккейной лиги и во время последнего матча сезона между красноярской "Бирюсой" и гостями из клуба "Арктик-Университет" из Ухты на площадке вспыхнула массовая драка. Участницы побоища получили 50 минут штрафного времени.

"Бирюса" одержала победу на домашнем льду со счетом 4:0, но это не помогло сибирячкам попасть в четверку лучших: хозяйки льда заняли 5-е место, а гостьи из Ухты – 6-е. Но за 3 секунды до окончания встречи на площадке произошла драка, которую с превеликим трудом удалось разнять судьям скандального матча.