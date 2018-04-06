Православные отмечают Страстную пятницу

Сегодня православные христиане отмечают Великую, или Страстную, пятницу. Это самый скорбный день церковного календаря, когда принято вспоминать страдания на кресте и смерть Христа.

В Страстную пятницу Великий пост становится особенно строгим: нельзя есть ничего, кроме хлеба и воды. В храмах совершается поклонение плащанице — большому, во весь рост, изображению тела Христа. Плащаницу выносят в центр, читают над ней Евангелие и исполняют погребальные песнопения. На утрене Великой пятницы читается 12 отрывков из Евангелия, которые повествуют о страстях Иисуса. В третьем часу дня совершается вечерня, во время которой верующие сопереживают смерть Спасителя.

Как сообщает "Интерфакс", сегодня Патриарх Кирилл совершит в храме Христа Спасителя вечерню с выносом плащаницы и утреню с чином погребения.