Полпред Бабич: в Шиханах никогда не было химоружия

В лаборатории Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии в Шиханах никогда не хранилось химоружие, в том числе так называемый газ "Новичок". Об этом заявил бывший глава госкомиссии по химразоружению, полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

"Эта лаборатория не входила в спектр нашей работы. Все базы, где хранилось химическое оружие, известны, Шиханы к ним не относятся", — сказал он "Интерфаксу".

При этом он добавил, что в Саратовской области "был объект, но не в Шиханах".

Как сообщалось ранее, разведслужба Великобритании пришла к выводу о том, что нервно-паралитическое вещество "Новичок" было произведено на военной исследовательской базе в Шиханах. Между тем еще во вторник глава военной научно-технической лаборатории в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британским специалистам не удалось установить происхождение вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль.