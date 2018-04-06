Александру Овечкину вручили серебряную клюшку за 1000 матчей в НХЛ

Российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин получил традиционную награду для игрока, который провел в Лиге 1000 матчей. Комиссар НХЛ Билл Дэйли вручил нашему форварду серебряную клюшку.

Церемония состоялась перед матчем, в котором "капиталисты" играли с "Нэшвилл Предаторз", сообщает "Спорт-экспресс". По иронии судьбы "Вашингтон" проиграл со счетом 3:4 и уступил гостям Кубок Президента за победу в регулярном чемпионате, который "хищники" выиграли впервые в истории. До этого два года подряд трофей доставался клубу Овечкина.