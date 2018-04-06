Экс-президента Южной Кореи отправили на 24 года в тюрьму

К двадцати четырем годам тюрьмы за злоупотребление властью приговорили бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе. На заседании в Центральном районном суде Сеула она не присутствовала из-за плохого самочувствия.

Суд признал бывшего корейского президента по 18 пунктам обвинения, отмечает телеканал "Россия 24". Среди подтвержденных обвинений — разглашение гостайны, злоупотребление властью, вымогательство и получение взяток.

Пак Кын Хе оставила свой высокий пост в 2017 года на фоне массовых протестов против своего правления. После этого она была арестована по обвинению в многочисленных нарушениях.

Ранее 20 лет заключения получила подруга президента, которую назвали Распутиным в юбке — Чхве Сун Силь.