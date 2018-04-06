Алексей Швед стал лучшим снайпером баскетбольной Евролиги

Алексей Швед стал лучшим снайпером баскетбольной ЕвролигиЧитайте нас в Telegram
Сразу два баскетболиста российских клубов возглавили список лучших снайперов регулярного чемпионата Евролиги, который завершился накануне. Россиянин Алексей Швед из "Химок" стоит на первой строке, француз Нандо Де Коло из ЦСКА – второй.
Лидер подмосковного клуба Швед опередил всех конкурентом намного и стал единственным, кто забивал в среднем за матч более 20 очков – его результат 21,4 очка. У Де Коло цифра чуть скромнее (17,2) и он всего на одну десятую определи занявшего 3-е место Луку Дончича из мадридского "Реала".
Швед также в шестерке лучших баскетболистов Евролиги по числу передач (5,2 передачи в среднем за игру) и по количеству перехватов (1,4). Здесь лидируют, соответственно, Ник Калатес из греческого "Панатинаикоса" (8,1) и Атумане Дианье из "Барселоны" (2,0). Лучший по подборам Джеймс Огастин из испанской "Уникахи" (6,7 за игру), на 5-м месте в этом списке Томас Робинсон из "Химок" (6,0).
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