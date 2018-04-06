"Табакерку" возглавил Владимир Машков

Художественным руководителем московского театра-студии "Табакерка" стал народный артист России Владимир Машков. Как сообщает ТАСС, сегодня он был представлен труппе.

Владимиру Машкову 54 года. Он — актер театра и кино, режиссер, лауреат премий "Золотой орел", "Ника", ученик Олега Табакова. На счету Машкова около 50 фильмов, самые известные из них — "Лимита", "Подмосковные вечера", "Олигарх", "Вор", "Американская дочь", "Экипаж", "Движение вверх".

Театр "Табакерка" был создан Олегом Табаковым в 1987 году. Весной прошлого года театр отметил свой 30-летний юбилей. Экспериментальный театр, открытый в подвале дома на улице Чаплыгина, и сегодня — один из самых популярных у зрителей, куда достать билет по-прежнему проблематично. На его счету десятки нестандартных постановок, заслуженные премии "Золотая маска" и "Хрустальная Турандот". Несколько лет назад недалеко от станции метро "Сухаревская" была открыта новая сцена "Табакерки".

Народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни. Похоронили актера на Новодевичьем кладбище.