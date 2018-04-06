Арендатор и охранник "Зимней вишни" остались под арестом

Под арестом оставил Кемеровский облсуд арендатора сгоревшего торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" Надежду Судденок. Ее адвокаты пытались обжаловать постановление Заводского районного суда города Кемерово от 28 марта 2018 года о ее задержании.

Судья Елена Тиунова оставила апелляцию без удовлетворения, сообщает ТАСС. Под стражей также остались охранник частного охранного предприятия Сергей Антюшин. Он выключил систему оповещения в торгцентре после срабатывания пожарной сигнализации.

Антюшин обвиняется по статьям 109, 219 и 238 Уголовного кодекса России ("Причинение смерти по неосторожности"; "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"; "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

По делу были задержаны, а затем арестованы семь человек. Среди них Надежда Судденок и Сергею Антюшин, глава компании-разработчика системы противопожарной системы "Системный интегратор" Игорь Полозиненко и монтажник "Системного интегратора", Александр Никитин, гендиректор компании-собственника здания Юлия Богданова, глава инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова и технический директор компании-собственника ТЦ (ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат") Георгий Соболев. Все фигуранты за исключением Соболева обжаловали арест.

Пожар в четырехэтажном кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Огонь начал распространяться с верхнего этажа, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. При пожаре погибли 64 человека, 41 из них – дети. Предварительная версия возгорания — короткое замыкание в электропроводке.