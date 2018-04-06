Паулс об уходе "Новой волны" из Юрмалы: "из-за дурацкой политики все пропало"

Маэстро Раймонд Паулс в интервью русскоязычному изданию Латвии признался, что после ухода конкурса "Новая волна" из Юрмалы" нет ни внимания, ни денег".

Композитор говорит, что этот конкурс был для Латвии очень значимым: он помогал латвийским музыкантам, к ним было внимание, соответственно, были и деньги.

По его словам, "в Москве за каждую песню платят ненормальные деньги, особенно, если понимают, что это будет хит".

"А у нас не у кого больше брать — я ведь Кристине (Праулине) не буду говорить: "Дай мне денег!", — говорит композитор и признается, что бесплатно написал 12 песен для этой латвийской исполнительницы.

Он также выразил сожаление, что "из-за дурацкой политики" все пропало: "За все эти годы не найдено заменителей ни Пугачевой, ни Леонтьева".

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" проводился в латвийской Юрмале с 2002 года. Однако в июле 2014 года из-за политики латвийских властей, запретивших въезд на территорию республики нескольким российским исполнителям (Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову), "Новая волна" переехала в Сочи, а Юрмала из-за этого потеряла миллионы евро доходов.