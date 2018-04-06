Пистолеты с Украины, наркотики и книги Гитлера: в Красноярске накрыли оружейный цех

В Красноярске задержан владелец подпольного цеха по производству огнестрельного оружия, передает "Интерфакс" со ссылкой региональное управление ФСБ.

Оперативники изъяли более 30 единиц короткоствольного оружия, 600 патронов различного калибра, основные части и комплектующие для производства огнестрельного оружия. Установлено так, что значительная часть оружия и деталей к нему поступила в Красноярск с Украины.

При обыске квартиры задержанного также нашли 110 кустов конопли, 1 кг готовой к употреблению марихуаны, а также экстремистскую литературу, среди которой книги Адольфа Гитлера.