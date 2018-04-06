В Москве появится музей Достоевского

Музей классика русской и мировой литературы, философа и публициста Федора Михайловича Достоевского появится в скором времени в российской столице. Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр культуры России Владимир Мединский. По словам министра, место для музея уже найдено.

Федор Михайлович считается «писателем Петербурга», однако родился, детство и юность он провёл в Москве.

К 200-летию откроем в столице Музей Достоевского. Замечательное историческое место уже нашли. pic.twitter.com/1Rys9brTOy — Владимир Мединский (@medinskiy_vr) 6 апреля 2018 г.

Сейчас в Москве есть музей-квартира Достоевского (улица Достоевского, 2), расположенная в левом флигеле бывшей Мариинской больницы для бедных, где врачом служил отец писателя — Михаил Андреевич Достоевский.

Музеи, посвященные писателю, есть в Санкт-Петербурге, Омске, Новокузнецке, Старой Руссе, деревне Даровое Зарайского района Московской области, а также в городе Семее в Казахстане.

В 2021 году в России будут праздновать 200-летие писателя.

Достоевский родился в Москве 11 ноября 1821 года, скончался в Санкт-Петербурге 9 февраля 1881 года. Он является автором романов "Преступление и наказание", "Идиот", "Братья Карамазовы", "Игрок", "Бесы", "Подросток" и других.