Взрыв в хабаровской многоэтажке: в лифте застряли люди

В Хабаровске подростки взорвали мусоропровод в многоэтажке.

Инцидент произошел в четверг вечером в доме в Краснореченском переулке. Как сообщил РИА Новости старший специалист группы по связям со СМИ УМВД по городу Кирилл Блинов, предположительно, подростки подожгли баллон и бросили его мусоропровод, где он взорвался.

В результате инцидента никто не пострадал. Однако в момент взрыва остановился лифт, в котором находились люди. Позже их вызволили сотрудники управляющей компании. Пожара не зарегистрировано. Взрывом была разрушена секция мусоропровода между четвертым и пятым этажами.

В настоящее время управляющая компания подсчитывает ущерб, а полиция устанавливает причастных к происшествию.