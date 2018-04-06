Метания Лондона начинают смешить. Великобритания выдвинула новую версию: Скрипалей отравили ядом из Шихан. Но на военной научно-исследовательской базе в Саратовской области никогда не хранилось химическое оружие, заявил депутат Думы Николай Панков.

"Последний раз слышали о военных Шиханах тогда, когда Россия начала процесс уничтожения химического оружия, это было лет 20 назад, — отмечает депутат от Саратовской области, первый заглавы фракции "Единая Россия" Николай Панков. — Шиханы — муниципальное образование, которое как раз входит в Балаковский район Саратовской области, это мой избирательный округ".

"Вся информационная война против России в связи с делом Скрипаля — выдуманный эпизод", — цитирует депутата ТАСС.

Газета Times ранее сообщила, что представители британских разведывательных агентств созвали на специальное инструктивное совещание союзников Соединенного Королевства. Главная его цель была – убедить мировых лидеров, что за отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии стоит Москва, а яд "Новичок" был произведен на объекте Шиханы в юго-западной части России.

"Сегодня даже те страны, что безропотно подчинялись Терезе Мэй и США, недоумевают, как их так обманули. Поэтому Англия в бешенстве тычет в любые точки, где находились наши боевые части. С таким же успехом они могли бы назвать ГДР, где раньше стояли наши войска, и другие страны. Это бред. Правда в любом случае будет доказана", — уверен депутат от Саратовской области Николай Панков.

"Все базы, где хранилось химическое оружие, известны, Шиханы к ним не относятся", — добавил экс-глава госкомиссии по химразоружению, полпред президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Лондон заявил, что Сергей и Юлия Скрипали были отравлены в Солсбери нервно-паралитическим веществом 4 марта 2018 года. Вину за отравление Великобритания постаралась переложить на Москву. При этом Лондон развязал дипломатическую войну против России, выслав 23 российских дипломата. А помимо этого, призвал своих союзников сделать то же самое: США выслали 60 дипломатов в Россию, Украина 13, остальные ключевые советники ограничились на порядок меньшими цифрами. При этом МИД России неоднократно заявлял о непричастности Москвы к отравлению, призывал к совместному расследованию преступления против россиян в Солсбери, а также настаивал на консульском доступе к пострадавшим и анализе химвеществ, которые были у них выявлены в анализах. Великобритания в течение месяца на сотрудничество с Россией не шла.

Лондон 5 апреля ограничился нотой Форин-офис о том, что Юлия Скрипаль пришла в себя. Отсутствие Скрипалей в доме в Солсбери оказалось фатальным для их домашних питомцев — кота и морских свинок.Но они погибли не от яда.