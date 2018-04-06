На Рязанском иномарка влетела на пешеходный переход на красный свет и сбила людей

На Рязанском проспекте в Москве иномарка на большой скорости вылетела на пешеходный переход и совершила наезд на людей.

Ранены три человека, из них двое — тяжелые. Как сообщает телеграм-канал Mash, "опаздывающий" водитель решил проскочить на красный свет.