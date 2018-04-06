Россиянам посоветовали пересесть с Telegram на ICQ

Советник президента РФ по развитию Интернета Герман Клименко рекомендует в случае блокировки Telegram переходить на ICQ, передает "Интерфакс". Клименко назвал ICQ полноценным мессенджером, который ничем не уступает Telegram "с точки зрения оычного пользователя".

В случае блокировки Telegram доступ к нему потеряют 80-90 процентов пользователей Рунета, отметил Клименко.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что направил в суд иск о блокировке Telegram, поскольку компания в установленный срок не предоставила ФСБ ключи о дешифровке сообщений.

Юрист Павел Чиков, представляющий интересы компании, сообщил, что Telegram подготовит все необходимые документы и возражения на иск Роскомнадзора. Компания по-прежнему считает, что "требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны", поэтому требование блокировки необоснованно.