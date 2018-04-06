На Facebook, Google и Twitter подали в суд за поддержку ИГ

Выжившие в стрельбе в гей-клубе Pulse в американском штате Орландо подали иск в суд на Facebook, Twitter и Google. Они обвинили их в поддержке террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).

В суд обратились 16 человек. Как сообщает РИА Новости, в иске они заявили, что социальные сети позволяли игиловцам размещать пропаганду, что привело к нападению подозреваемого Омара Матина на гей-клуб.

"Если бы не посты ИГ в социальных сетях, Матин не осуществил бы атаку в Орландо", — отмечается в иске.

На прошлой неделе суд отклонил иск членов семей погибших в ходе перестрелки в отношении Facebook, Twitter и Google , поданный в декабре 2016 года. В нем указывалось, что соцсети обеспечивали ИГ аккаунтами, которые они использовали для распространения экстремистской пропаганды, а также для сбора средств и привлечения новых членов. Однако суд вынес решение, что компании не оказывали поддержку стрелку.

Бойня в Орландо произошла 12 июня 2016 года. После трехчасового противостояния с полицией террорист Омар Матин был ликвидирован. Погибли 49 человек, еще 53 были ранены.