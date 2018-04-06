В Москве задержали женщину, продававшую Люцифера в банке

Московские следователи в одном из банков столицы задержали 33-летнюю женщину, которая получала деньги за продажу ребенка.

Как сообщается на сайте управления СК РФ по Москве, еще в декабре, находясь в Алма-Ате, она разместила в соцсетях объявление о поиске приемных родителей для своего ребенка 2017 года рождения. Она также указала сумму материальной компенсации со стороны усыновителей в размере 20 тысяч долларов США.

5 апреля женщина вместе с мальчиком приехала в Москву для совершения сделки купли-продажи. В роли покупателей выступили оперативники.

В квартире на Большой Тульской улице она написала отказ от ребенка и предала его покупателю. Затем участники "сделки" направились в банк для передачи ей денег. Там она и была задержана. Ее сын помещен в специализированное медучреждение.

В ходе расследования следователи направят запрос о правовой помощи в Казахстан для установления личности и допроса биологического отца ребенка.

Как уточняет телеграм-канал 112, в свидетельстве о рождении записано, что мальчика зовут Илья-Люцифер.