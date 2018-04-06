Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

В американском городке Чарльстон продолжается крупный турнир Женской теннисной ассоциации Volvo Car Open с призовым фондом 800 тыс. долларов. Россиянка Дарья Касаткина, которая выиграла состязания год назад, прошла в 1/4 финала нынешних соревнований.

Касаткина, которая "посеяна" в Чарльстоне под третьим номером, обыграла румынку Ирину-Камелию Бегу в двух довольно легких партиях – 6:2, 6:1. В этот же вечер олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина ("посев" №16) не справилась с Кристиной Плишковой из Чехии – 3:6, 6:1, 2:6.