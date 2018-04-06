Лондон уничтожает улики: животных Скрипалей сожгли

Странная ситуация сложилась с домашними животными Сергея Скрипаля, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. При этом Захарова подчеркнула, что и кота, и морских свинок кремировали. То есть, Лондон фактически уничтожил улики.

Животные, как написала Захарова в своем Facebook, могли стать важной уликой в деле об отравлении химвеществом. Якобы животных сотрудники Скотланд-Ярда не заметили, когда проводили обыски в доме Скрипаля, сообщает "Интерфакс". В результате морские свинки умерли от обезвоживания, а кота усыпили по причине того, что он впал в стресс.

При этом Мария Захарова добавила, что о домашних животных в доме Скрипаля в Солсбери знали журналисты Би-би-си. Но они по каким-то причинам эту информацию скрыли.

"Хотелось бы получить разъяснения", — отметила Мария Захарова.

Российское посольство в Лондоне направило официальный запрос запросе с просьбой предоставить информацию о состоянии животных в Форин-офис. Комментировать ситуацию вокруг погибших домашних животных Сергея Скрипаля представитель Столичной полиции Лондона отказался.

О доказательствах, которые якобы подтверждают ответственность России за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, не смог ответить радиостанции Deutschlandfunk посол Великобритании в ФРГ Себастьян Вуд. Сначала он изложил уже избитую версию о том, что в России якобы когда-то разрабатывалось вещество, аналогичное тому, каким отравили Скрипалей. Затем заявил, что в Лондоне "пришли к ясному заключению с высокой долей вероятности, что это было нападение по поручению российского государства".

На вопрос, почему британцы не обнародуют доказательства российской причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль, дипломат заявил о солидарности европейских союзников и об ответственности в защите граждан.

"Мы поделились нашими доказательствами с нашими союзниками. Они нашли их убедительными", — сказал Вуд, видимо, имея ввиду ту презентацию из шести слайдов, которую продемонстрировали в московском посольстве Великобритании дипломатам других стран, а также распечатку которого продемонстрировал постпред России при ООН на Совете Безопасности в Нью-Йорке в качестве образца недалекой пропаганды.

4 марта осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были госпитализированы. Их нашли без сознания на лавочке у торгового центра в Солсбери.

Москва свою причастность к отравлению Скрипалей отрицает. Более того, разработки вещества "Новичок" ни в СССР, ни в России не велись.