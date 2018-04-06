Роскомнадзор попросил Facebook объяснить блокировку российских СМИ

Роскомнадзор направил в Facebook письмо с просьбой пояснить позицию в связи с ограничением доступа к ряду аккаунтов российских СМИ в этой социальной сети и в Instagram, который также принадлежит Facebook, передает РИА Новости.

В среду основатель Facebook Марк Цукерберг заявил о блокировке более 270 страниц и аккаунтов, отметив, что часть из них принадлежали российским новостным организациям.

Ведомство интересуется причинами такого решения, а также просит восстановить доступ к заблокированным ресурсам. В Роскомнадзоре расценивают этот шаг как продолжение руководством компании "недружественной политики в отношении российских пользователей". В письме также отмечается, что факт ограничения доступа может угрожать информационным вакуумом пользователям.