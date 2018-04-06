"Россия никогда не будет другом": Хейли поведала о страданиях мира

Москва никогда не будет другом Вашингтона. Сотрудничество возможно только в том случае, если это будет выгодно американской стороне. Об этом постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила в Университете Дьюка в Северной Каролине. Запись опубликована в YouTube.

Хейли отметила, что в США были политические споры о том, является ли Россия другом или нет.

"На самом деле, это неверный вопрос, поскольку Россия никогда не будет нашим другом. Но, вместе с тем, это не означает, что мы не хотим с россиянами работать, — подчеркнула она. — Мы работаем с ними, когда нам это нужно, и мы наносим удар, когда нам это нужно. Именно так должно быть".

Говоря об отношении президента США Дональда Трампа к России, она Хейли напомнила о том, что из США были высланы российские дипломаты, а также об американских поставках оружия Киеву и о ракетном ударе Вашингтона по военному аэродрому в Сирии в 2017 году. Также она упомянула о намерениях США вложить значительные средства в свои вооруженные силы и наращивать поставки энергоносителей в другие страны.

"Всем нравится обращать внимание на слова. Я скажу вам — следите за делами", — заявила она.

По ее мнению, сейчас Трамп делает "против России больше, чем какой-либо другой президент со времен Рейгана". Она заверила, что все эти действия будут развиваться.

По мнению Хейли, отношения Москвы и Вашингтона зависят только от российской стороны: "Если они решат выступать в роли позитивной силы и взаимодействовать с другими в международном сообществе, как обычные государства, то они увидят, что больше стран хотят с ними работать". Если же российские власти будут вторгаться на территорию Украины, применять химическое оружие, вмешиваться в выборы и "создавать хаос", то другие государства, по мнению Хейли, будут Москву сторониться.

Также Никки Хейли прокомментировала дело Сергея Скрипаля, который в начале марта был отравлен в Солсбери. Вашингтон, как и Лондон, уверен в том, что именно Россия применила химическое оружие в Великобритании. По ее словам, это была атака на близкого друга США с применением химического оружия. Она назвала это "серьезным международным инцидентом".

"Как нам следовало отреагировать? История учит нас, что когда США не удается играть лидирующую роль и не удается защищать наших друзей и наши ценности, мы страдаем и мир страдает", — сказала она.

По ее словам, после инцидента в Солсбери США решили "повести другие государства за собой". Хейли отметила, что "это дело еще далеко не завершено, но решение США выступить в роли лидера уже позволило осуществить нечто очень важное". Проявлением такого подхода она назвала высылку российских дипломатов.