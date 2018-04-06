Россия может принять дополнительные меры защиты своих судов

Задержание российского судна "Норд" украинскими пограничниками в Азовском море может привести к выработке и согласованию дополнительных мер по защите рыболовецких судов. Такой сценарий не исключает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин собирает 6 апреля большое заседание Совета безопасности России по укреплению госграницы. Но это заседание никак не связано с инцидентом с сейнером "Норд", отмечает ТАСС. На Совбезе по укреплению госграницы будут обсуждаться большие концептуальные, рамочные вопросы.

5 апреля Херсонский суд освободил в зале капитана судна "Норд" Владимира Горбенко. Ему вменялось обвинение по статье "Нарушение порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию" Уголовного кодекса Украины. При этом эта статья не предполагает арест и содержание под стражей.

На судне "Норд", которое ходит под российским флагом, экипаж состоит из 10 человек. Все они граждане России. Экипаж с судна привезут в Мариупольский суд для рассмотрения административного дела. Представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени Первого Мая Анна Шевелева надеется, что по итогам разбирательства все они будут отпущены.

Украинские пограничники задержали рыболовецкий сейнер "Норд" 25 марта. Управление ФСБ России по Крыму возбудило уголовное дело против Госпогранслужбы Украины по статье "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".