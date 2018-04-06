Бокс. Поветкин будет драться с Джошуа за титул чемпиона WBA

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии профессиональной Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Обладатель звания британец Энтони Джошуа должен в течение 150 дней принять вызов россиянина.

"Поветкин назначен обязательным претендентом к Джошуа по WBA, — сообщил на своей странице в соцсети Twitter глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский. – Срок 150 дней с сегодняшнего дня на организацию боя, бой должен произойти. Джошуа не имеет права ни с кем драться до Саши. 30 дней на переговоры".

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Сегодня Поветкин назначен обязательный претендентом к Джошуа по WBA!!!

Срок 150 дней с сегодняшнего дня на организацию боя, бой должен произойти. Джошуа НЕ имеет права ни с кем драться до Саши!!! 30 дней на переговоры.! — Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) April 6, 2018

Джошуа без малого год назад объединил в своих руках титулы WBA, Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO), победив по очкам украинца Владимира Кличко. 31 марта этого года он завоевал титул Всемирной боксерской организации (WBO), победив новозеландца Джозефа Паркера.