iPhone взорвался в руках у женщины в сервис-центре

iPhone взорвался в руках у женщины в сервис-центреЧитайте нас в Telegram
Ожоги и ссадины получила жительница китайской провинции Хэйлунцзян, в руках которой взорвался iPhone. Пикантности ситуации добавляет то обстоятельство, что инцидент произошел в ремонтной мастерской, куда женщина повторно принесла свой смартфон, сообщает Setn.com.
Со слов пострадавшей, в январе она обратилась в сервисный центр в родном Тунцзяне, где ее iPhone заменили батарею, поскольку старая уже не держала заряд. "Обновка" показала себя не с лучшей стороны, и вечером 3 апреля женщина вновь отправилась в мастерскую. Пока она подбирала слова, дабы описать все сбои в работе смартфона, тот самостоятельно "проявил себя", взорвавшись в руках владелицы.
Огненная "струя" ударила в лицо женщине, а пламя перебросилось на ее кофту. В результате она вынуждена была обратиться за помощью к медикам с ожогами лица и левой руки.
После инцидента пострадавшая обратилась в службу поддержки Apple, но в компенсации ей отказали — как оказалось, сервисный центр не был сертифицирован, хотя его владелец уверяет в обратном.
Причина, по которой взорвался аккумулятор, остается неизвестной, но его точно не кусали, как парой месяцев ранее сделал недоверчивый житель Поднебесной, с помощью зубов проверявший на подлинность батарею iPhone 8.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Роскомнадзор требует заблокировать Telegram в России
- Times поселила "Новичка" под Саратовом
- Макгрегор арестован в Нью-Йорке за нападение на автобус
- Экс-президента Южной Кореи отправили на 24 года в тюрьму
- "Табакерку" возглавил Владимир Машков
Самое читаемое
-
Арабская сказка: русская модель оказалась в тюрьме за отказ заняться сексом с принцем
- Умерла девушка, которой ввели формалин вместо физраствора
- Ямальская тундра покрылась сотнями трупов
- Доконала: почему директор DJ Грув убил свою тещу
- В Подмосковье телевизор убил двухлетнюю девочку
Авто.Вести.Ru
-
Богатые тоже бьются: пьяный подросток вдребезги разбил дорогой Porsche!
- Chevrolet назвал российские цены на большой кроссовер Traverse
- Новая Toyota Camry: известны российские комплектации и цены!
- Владимир Путин утвердил новый метод проверки на алкоголь
- Фотошпионы поймали новый BMW X5 M
Экономика
-
США введут санкции против российских олигархов
- "Норникель" инвестирует в экологические проекты 250 млрд до 2023 года
- Центробанк заговорил о влиянии роботов на рубль
- Экономисты не понимают цифры Росстата
- Семье из 3-х человек нужно 75,9 тыс рублей в месяц
- США стремительно захватывают рынок нефти
Недвижимость
-
Что можно купить в Ирландии, если продать двушку в Москве
- 100 тысяч за ночь: как зарабатывают на футбольных болельщиках
- 4 изменения: что даст реновация Москве
- Проверки в ТЦ выявили десятки ловушек для покупателей
- На пике популярности: пять плюсов комфорт-класса
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: кофе полезен для сердца (но только если вы не курите)
- Можно ли накачать пресс смехом? Да!
- Продукты на вашей кухне, которые могут вызвать галлюцинации
- Правда о соли: так ли она вредна, как принято считать
- Как справиться с храпом: 6 способов
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Стоны мешали спать: найден мужчина, зарезавший пациента больницы
- 4-месячная девочка умерла после отказа матери лечить ее от ВИЧ
- Подростка жестоко избили за "неправильную одежду"
- Студента задержали за шантаж школьницы интимными фото
- Избивший DJ Smash экс-депутат остался на свободе
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Redmi 5 Plus: бюджетник в "высоком" стиле
- Apple: модульный Mac Pro выйдет в 2019 году
- Новые смартфоны-флагманы Huawei в России дешевле, чем в Европе
- Искусственный интеллект поможет фотографам электрошоком
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
Вести-Москва
-
Проверки в торговых центрах в столице: что обнаружили инспекторы
- Любитель быстрой езды с Земляного вала арестован на два месяца
- Налетчиков на банк в Сокольниках нашли меньше чем за неделю
- Парковки нет, а машины есть: водители продолжают нарушать правила
- Рекламный спам в почтовых ящиках: как с ним бороться?
- Москва и москвичи готовятся к празднику Светлой Пасхи
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
В Париже назвали имена лучших женщин-ученых мира
- Как налоги на газировку, алкоголь и табак скажутся на здоровье людей
- Из стволовых клеток впервые вырастили зрелую сердечную ткань
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак