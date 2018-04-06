Молдавский телеканал оштрафовали за показ выступления Путина

В Молдавии оштрафовали телеканал, который транслировал в прямом эфире Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, передает "Интерфакс".

В решении молдавского Координационного совета по телевидению и радио говорится, что телеканал Prime "грубо нарушил Кодекс телевидения и радио", а в Послании Путина "говорилось о превосходстве России над другими странами".

Совет также отметил, что телеканал без уведомления изменил сетку вещания, чтобы провести трансляцию, — это также является нарушение.

В результате телеканал оштрафовали на 70 тысяч леев (порядка 4 тысяч долларов). Это самый крупный штраф, который когда-либо применялся к телерадиовещателям в Молдавии, обычно штрафные санкции составляют 200-300 долларов.