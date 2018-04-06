Медведев попросил депутатов запастись терпением перед его докладом

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 11 апреля выступит в Госдуме с отчетом о деятельности правительства. Он призвал быть депутатов запастись терпением, так как доклад будет длинным. Глава правительства расскажет о шести годах работы нынешнего кабинета министров. В ходе заседания фракции "Единой России" в Госдуме Медведев пообещал, что у всех фракций будет возможность задать вопросы главе правительства.

Как сообщает РИА Новости, Медведев отметил, что кабинету министров еще многое предстоит сделать, в том числе выполнить задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию. Он назвал эти задачи сложными, но исполнимыми.

"Очень многого еще не сделано, это наша с вами, уважаемые коллеги, уважаемые товарищи по партии, общая задача на ближайшее будущее", — добавил глава правительства.

Кроме того, Медведев подчеркнул, что "Единая Россия" проявляла абсолютное единодушие в условиях введения санкций и трудных макроэкономических условиях.

"Это касалось и интеграции полуострова Крым в российское правовое поле, и решения фундаментальных вопросов развития страны в условиях введения по сути тотальных санкций по периметру, очень трудных макроэкономических условий, в которые попала наша страна вследствие сложения целого ряда факторов, включая, конечно, и драматическое падение цен на нефть", — сказал Медведев.

По словам Медведева, сильной стороной партии является работа над ошибками. Он сказал, что "идеального законотворчества не бывает", и все совершают ошибки. Но главное, что "мы всегда были в открытом диалоге".

Также Медведев напомнил о своих словах, которые произносил, выступая с отчетами в Госдуме, о том, "что такого сложения негативных факторов для страны в истории нашего государства не было очень давно". И тем не менее, по его мнению, российским властям удалось "консолидировать работу и принять очень важные решения, которые были поддержаны народом, о чем свидетельствует победа Владимира Путина на выборах президента России 18 марта".