В Раде придумали новое название для Днепропетровской области

Новое название для Днепропетровской области придумали депутаты Верховной рады Украины. После переименования Днепропетровска в Днепр в 2016 году область продолжала носить прежнее название. Теперь депутатская недоработка будет устранена. Депутаты собрали 150 подписей под законопроектом о внесении изменений в Конституцию Украины.

Днепропетровскую область внефракционный депутат Андрей Денисенко предложил переименовать в Сечеславскую, сообщает "Интерфакс". В своем Facebook депутат Рады намерен зарегистрировать этот законопроект в Раде после пасхальных праздников.

Если предложение пройдет Раду, то будет направлено в Конституционный суд. Он должен предоставлять заключение о конституционности таких изменений.

Для принятия законопроекта в первом чтении нужно минимум 226 голосов депутатов Рады. Закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", принятый Верховной радой, вступил в силу в мае 2015 года. На его основе предполагается переименование названных в честь советских государственных деятелей городов и улиц.