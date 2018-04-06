"Березка. Красота на экспорт": фильм о легендарном коллективе - на "России 1"

8 апреля, в воскресенье, телеканал "Россия 1" покажет документальный фильм о легендарном танцевальном коллективе "Березка". Его история началась в далеком 1948 году, когда сцену летнего театра "Эрмитаж" вышел никому не известный танцевальный коллектив: 14 девушек — колхозниц в сарафанах с березовыми веточками в руках. Своим танцем они заворожили буквально всех зрителей. Девушки не шли, а словно плыли над деревянным настилом. Буквально на следующий день вся Москва, а позднее и вся страна заговорила об уникальном коллективе. А еще через несколько лет их знал уже весь мир.

В документальном фильме "Березка". Красота на экспорт" приняли участие художественный руководитель ансамбля Мира Кольцова, директор Сергей Азовский, художник по костюмам Татьяна Шамина; солистки и другие участники ансамбля, а также Денис Мацуев, Николай Цискаридзе, Любовь Казарновская и Игорь Кириллов.

Создатели фильма расскажут о том, как Надежда Надеждина, основательница ансамбля, воспитывала своих артисток, как они учились знаменитому плывущему шагу. Зрители также узнают о том, как сложились судьбы женщин – танцовщиц "Берёзки". Как советских "берёзок" мечтали взять в жены самые известные миллионеры и политические деятели? Об этом и других тайнах всемирно известного коллектива, настоящего символа СССР, а потом и России – в документальном фильме "Берёзка". Красота на экспорт". Смотрите ленту в воскресенье, 8 апреля, в 00:30 на канале "Россия" или на сайте Russia.tv в режиме онлайн-трансляции.