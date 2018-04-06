Кубок Дэвиса. Матч с австрийцами откроет Андрей Рублев

Согласно жеребьевке зонального матча Кубка Дэвиса между национальными сборными России и Австрии первыми на корт Малой спортивной арены "Лужников" выйдут Андрей Рублев и вторая ракетка команды гостей Дэннис Новак. Затем Даниил Медведев сыграет с Сабастьяном Офнером.

Как сообщил капитан российской сборной Шамиль Тарпищев, состав нашей сборной "достаточно сбалансирован". Напомним, что в составе нашей команды кроме Рублева и Медведева заявлены Карен Хачанов и Евгений Донской, который в субботу проведут парный матч с гостями. В воскресенье игра завершится двумы одиночными встречами.

Как уже сообщали Вести.Ru, в составе команды Австрии нет первой ракетки это страны Доминика Тима, который занимает 7-е место в рейтинглисте Профессиональной теннисной ассоциации: он травмирован и пока не может играть. Победитель матча Россия – Австрия осенью поборется за возвращение в Мировую группу – высший дивизион командного турнира.