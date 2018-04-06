На подмосковном полигоне Алабино началась подготовка к Параду Победы

Девятого мая по Красной площади пройдут 12 тысяч военнослужащих и более 100 единиц техники. Покажут новинки вооружения, в том числе бронеавтомобили "Тайфун-К", "Урал" и "Патруль", и уже проверенные сражениями в Сирии боевые машины "Терминатор".

Двенадцать тысяч человек — офицеры и рядовые действующих частей, курсанты и кадеты. Строевым шагом по плацу полигона Алабино проходят все те, кто будет участвовать в торжественном параде на Красной площади девятого мая.

В этом году в одном строю с военнослужащими пройдут представители других силовых ведомств — Росгвардии, МЧС и ФСБ, а так же члены военно-патриотического движения "Юнармия". В торжественной колонне будет 400 женщин — это представительницы военных университетов.

Дебютируют в строю возле Кремля и воспитанники Нахимовского училища, которые приехали из Севастополя. Все участники уже тренировались по отдельности, а сегодня впервые прошли единым строем по площадке Алабина, которая по размерам и форме копирует Красную площадь.

Вслед за пешими колоннами проходит боевая техника: 120 единиц, среди которых и новинки оборонной промышленности. Впервые зрители парада увидят зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2", бронеавтомобили "Тайфун" и боевые машины поддержки танков "Терминатор-2". Тренировка проходит в той же хронологии, что и будущий парад. На первом прогоне участники пытались уложиться в намеченное время.

Чтобы парад 9 мая прошел без единой заминки, его участники здесь, в Алабине, будут тренироваться по три раза в неделю. Уже в понедельник к ним присоединится авиация. Первые ночные тренировки в Москве на Красной площади пройдут 26 апреля и 3 мая.